شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء 100 فائز فى مسابقة القرآن الكريم بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة التصفية المركزية لمسابقة (المديريات الإقليمية للقرآن الكريم)، والتي أسفرت عن 100 فائز، منهم 19 مرشحًا للتصفية النهائية على المراكز الأولى لترشيح المتميزين منهم على قوائم إيفاد القراء، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الفائزون بجوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه وهم:

م - الاسم - المديرية

1. محمد عبد العزيز محمد مصطفى - شمال سيناء

2. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب - الغربية

3. أحمد محمود عودة عثمان - بنى سويف

4. حسام محمود محمد قاسم - دمياط

5. محمد حسن عبدالعظيم حسن - القاهرة

6. عبد الله سعيد محمد بيومي القزاز - الإسكندرية

7. رزق رجب عبد الموجود - بنى سويف

8. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة

9. محمد أحمد علي عبد المجيد - القليوبية

10. محمود طلعت محمد عبد الغني - المنيا

11. فرج عبد الشكور أحمد خليف - الغربية

12. محمد عثمان يوسف محمد - شمال سيناء

13. عبدالله السيد أحمد محمد - القاهرة

14. شعبان محمد إبراهيم عويس - القاهرة

15. محمد عيد جلال سعد - البحيرة

16. محمد السيد فتحي خليل قورة - بورسعيد

17. محمد أحمد أحمد أحمد صبح - بورسعيد

18. أحمد محمود أحمد حسن - الفيوم

19. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - القليوبية

20. أحمد جمال السيد حشيش - الغربية

21. محمد إسماعيل نور الدين عطية - الشرقية

22. يحيى محمد عبد الرحمن الباز - الدقهلية

23. يوسف عادل عباس أحمد عثمان - الإسماعيلية

24. أيمن إبراهيم محمد عبده - القليوبية

25. أحمد محمد محمود أبو العلا - بورسعيد

26. محمد محسن حسنين عبد اللطيف - الجيزة

27. السعيد فتحي السيد سعيد - دمياط

28. سعد عمر سعيد محمد - شمال سيناء

29. ولاء محمد حسن شكر - الغربية

30. سعودي السيد عبد الوهاب - بنى سويف

31. محمد بيومي جوده بيومي - شمال سيناء

32. محمد توفيق عيسى السيد - الفيوم

33. هشام عزت سيد دسوقي - الجيزة

34. أحمد حسن محمد علي يوسف - قنا

35. أحمد محمد حسن إبراهيم - بنى سويف

36. عمرو برعي أحمد حسانين سالم - القليوبية

37. ماضي أبو العزايم شحاته حسانين - المنيا

38. فائق أحمد محمد أحمد - الدقهلية

39. نور محمد محمود تهامي علي - القليوبية

40. أحمد شحاته فوزي شحاته - المنوفية

41. محمد المرسى شحاتة السري - دمياط

42. أحمد طه أحمد عبدالجواد - بنى سويف

43. محمود رضا علي محمد سلامة - الشرقية

44. حسن صبحى عبد المطلب - شمال سيناء

45. طه عبدالرازق عبدالمنعم السيد - أسوان

46. خالد عبد الجليل محمد طه - الدقهلية

47. محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمه - الدقهلية

48. عبدالرحمن صلاح متولى إبراهيم - سوهاج

49. أحمد محمود أحمد الجندي - البحيرة

50. أحمد عبد العزيز محمد حسن - الجيزة

51. محمد محمد خليل عمرو - البحيرة

52. اسراء معوض أحمد عبدالرازق - الفيوم

53. علي حسن أحمد حسن - أسيوط

54. محمد أحمد عبدالرحيم حسان - أسوان

55. محمد عمر محمد خالد - القاهرة

56. خالد أحمد عبد الحكيم محمد - سوهاج

57. خالد أحمد عبد اللطيف مسعود - بورسعيد

58. محمود أحمد عبد الحميد متولى - أسيوط

59. هاجر محمد أحمد محمد - الجيزة

60. محمد عبد اللاه عبدالعظيم عبدالحليم - قنا

61. عبد الله راغب إبراهيم أبو حليقة - الإسكندرية

62. أحمد سلامة عبد الرازق النجار - البحيرة

63. عمر صبحي أبو عجوه علي - السويس

64. حسام طه محمد عبد العاطي - الفيوم

65. شاهر محمد شكري عبداللطيف - السويس

66. محمد ماهر عبدالمجيد عبدالعزيز - السويس

67. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد - القليوبية

68. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم - الإسكندرية

69. عزت السيد محمد علي راشد - الشرقية

70. وليد علي أحمد الأخرس - البحيرة

71. علي عوض حمد سعد - مطروح

72. مجدى عويس إمام شعبان - بنى سويف

73. أحمد يونس أحمد عبد الغني - القاهرة

74. هاشم حسين محمد جاد الله - أسيوط

75. خالد بخيت سعدالله سلام - قنا

76. محمود هارون أبو الحسن محمد - أسوان

77. أسامه السيد محمد الإمام التلال - الدقهلية

78. عبد الرحمن جبريل أبو زيد علي - البحيرة

79. إسلام محمد إبراهيم أحمد نوح - الدقهلية

80. أحمد فاروق حسيني إبراهيم - الإسماعيلية

81. التهامي هاشم حافظ علي - سوهاج

82. محمود أحمد حسن منجود - الفيوم

83. أسماء يونس إبراهيم الباز - الدقهلية

84. صلاح أحمد أحمد أحمد - الجيزة

85. أحمد عبد الناصر خليل - المنوفية

86. عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمود - الفيوم

87. محمود سعد عبد الحفيظ إبراهيم - المنيا

88. محمد محمد حامد متولي - قنا

89. بهاء علي أبو الوفا جاد الرب - الأقصر

90. طارق يحيى شعبان سيد - الفيوم

91. حسني السيد أحمد يوسف - قنا

92. عمار سعد هلال السيد - كفر الشيخ

93. محمد إبراهيم حسين إبراهيم - السويس

94. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة

95. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - الجيزة

96. عوض أبوبكر علي أبوبكر - قنا

97. محمد عبد العال حسن هاشم - مطروح

98. محمود أحمد الشافعي محمد - الأقصر

99. أحمد محمد عبدالله خفاجي - كفر الشيخ

100. محمد عبد الغنى محمد دياب - كفر الشيخ

ثانيًا: من لهم حق التصفية النهائية على المراكز الأولى، مع صرف الألف جنيه المقررة في البند أولًا، وهم:

م - الاسم - المديرية

1. عبد الله سعيد محمد بيومي القزاز - الإسكندرية

2. طه عبدالرازق عبدالمنعم السيد - أسوان

3. علي حسن أحمد حسن - أسيوط

4. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة

5. أحمد سلامة عبد الرازق النجار - البحيرة

6. أحمد محمود عودة عثمان - بنى سويف

7. أحمد محمد حسن إبراهيم - بنى سويف

8. محمد محسن حسنين عبد اللطيف - الجيزة

9. يحيى محمد عبد الرحمن الباز - الدقهلية

10. محمد إسماعيل نور الدين عطية - الشرقية

11. محمود رضا علي محمد سلامة - الشرقية

12. محمد عثمان يوسف محمد - شمال سيناء

13. فرج عبد الشكور أحمد خليف - الغربية

14. محمد حسن عبدالعظيم حسن - القاهرة

15. عبدالله السيد أحمد محمد - القاهرة

16. شعبان محمد إبراهيم عويس - القاهرة

17. محمد عمر محمد خالد - القاهرة

18. محمد أحمد علي عبد المجيد - القليوبية

19. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - القليوبية