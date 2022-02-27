شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن رسميا نتائج انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة المهندسين غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية في تمام الساعة 6 مساء بمقر النقابة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أكد أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أى مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم، حيث توجد كاميرا في كل مركز انتخابي، ومرتبطة بشبكة اتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت.