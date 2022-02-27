شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أوامر بوتين بالتأهب لقواته النووية تصعيد لتبرير الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، إن أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتأهب لقواته النووية تصعيد لتبرير الهجوم على أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم يدرسون أيضا تقديم المزيد من الدعم للدولة الأوكرانية، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشر بقناة العربية.

وأكد البيت الأبيض، ردا على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببقاء "قوات الردع النووي" فى أقصى درجات التأهب، إن الناتو لم يهدد روسيا، وإن معاقبة روسيا بمجال الطاقة موجودة على الطاولة، وأضاف إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبقي على خط اتصال مفتوح مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم الأحد يومها الرابع على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا.