شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكرانى: أسقطنا 46 طائرة حربية و26 مروحية روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديميترى كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، إن هناك قصف عشوائى روسى للمدن والبلدات الاوكرانية معلنا عن سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف العشوائى الروسى على بلاده، وأن القوات الاوكرانية استطاعت إسقاط 46 طائرة حربية و26 مروحية روسية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفي: العاصمة كييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازى متابعا: "المقاومة الأوكرانية سببت مفاجئة للقوات الروسية وروسيا لم تحرز أى تقدم استراتيجى حتى الآن، لأن قدرة البلاد على الصمود فى مواجهة القوات الروسية.

وتابع: "الروس تقدموا فى جنوب أوكرانيا وفى الشمال الشرقى وفى الشمال ورغم ذلك دمرنا العديد من الآليات العسكرية الروسية، وقواتنا تصدت للهجوم على كييف".

وأشار كوليبا إلى أن أراضى بيلاروسيا استخدمت فى العدوان على الأراضى الأوكرانية، مؤكدا أن القوات الروسية خسرت أكثر من 4 آلاف جندى فى الحرب.