شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببوخارست تناشد الجالية بأوكرانيا الاتصال برقم الطوارئ فور دخول رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت السفارة المصرية فى بوخارست، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية الاتصال بالسفارة علي رقم الطوارئ فور دخول الأراضي الرومانية، وموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسني ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلي مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الاراضي الرومانية.

رقم الطوارئ

+40 (726) 164 978

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.