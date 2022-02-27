شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقرر تجميد الأصول المالية للرئيس الروسى وعدد من مسئولى حكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال كيشيدا - وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، ويزعزع أسس النظام الدولي، مضيفا أن "التحرك الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي لا يمكن التسامح معه أبدا، واليابان تدينه بشدة".

وأكد رئيس الوزراء الياباني أن هناك حاجة إلى استجابة موحدة وحازمة لحماية أسس النظام الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ستنضم إلى الولايات المتحدة والدول الغربية في عقوباتها على عدد من البنوك الروسية ومنعها من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

وأوضح أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للشعب الأوكراني، بالإضافة إلى قروض مقومة بالين بقيمة حوالي 100 مليون دولار تم التعهد بها بالفعل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق اليوم انضمام واشنطن إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" وفرض عقوبات مالية جديدة.