رفض والده منحه المال فشنق نفسه.. المشهد الأخير في حياة شاب بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار شنقا؛ بسبب خلافاته مع أبيه بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية بشتيل.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال ضباط المباحث بسرعة التوجه إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته كاملة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

بالفحص والمعاينة عثر الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم على جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بعثرة في محتويات الغرفة.

تحريات الرائد وليد كمال معاون أول مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الشاب أقدم على التخلص من حياته بسبب خلافاته المالية المستمرة مع والده الذي رفض منحه المال فصنع مشنقته بغرفته.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.