إخماد حريق داخل محل ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
اندلع حريق بأحد المجال التجارية ببولاق الدكرور غرب المحافظة دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عابدن المتفرع من ترعة عبد العال 2.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مأمور قسم بولاق الدكرور.
تبين بالفحص اندلاع حريق داخل محل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.