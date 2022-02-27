إخماد حريق داخل محل ببولاق الدكرور

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل محل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات.

محمد يوسف

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