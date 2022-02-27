"جثة داخل القسم".. كواليس مقتل سائق على يد صاحب كشك بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهى صاحب كشك حياة سائق بطعنة نافذة بالرقبة؛ بسبب خلاف على ركنة سيارة بمنطقة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بنشوب مشاجرة، ووجود مصاب بدائرة قسم الجيزة.

تحريات العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، توصلت إلى أن مشادة كلامة وقعت بين صاحب كشك يدعى "أحمد شاكر أحمد" 31 سنة، وسائق يدعى "أحمد شعبان"؛ بسبب خلاف على ركنة سيارة.

حسب تحريات المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، والرائد أحمد الأبيض معاون المباحث، تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها صاحب الكشك بسلاح أبيض على السائق محدثًا إصابته بطعنة بالرقبة.

الخدمات الأمنية ألقت القبض على طرفي المشاجرة واصطحبتهما إلى ديوان القسم إلا أنه في أثناء التحقيق فارق المصاب الحياة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكن دون جدوى.

تحفظت قوات الشرطة بقيادة النقيب عمرو مبارك معاون مباحث الجيزة على المتهم، وأداة الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق بالواقعة.