العناية الإلهية تنقذ سكان شقة بالهرم من القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية سكان شقة سكنية بالهرم من الموت جراء تسرب غاز.

صباح اليوم الأحد، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز بشارع مدرسة الأهرام من شارع سلامة الراضي بمنطقة نصر الدين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارة إطفاء التنسيق مع طوارئ الغاز حرصا على أرواح السكان.

تبين حدوث تسرب غاز من شقة بالعقار رقم (24 أ)، وتم إصلاح مصدر التسريب دون خطورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.