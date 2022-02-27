"رياضة النواب" تتفقد 16 هيئة شبابية بمحافظتي قنا وسوهاج في أولى جولاتها بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، إلى محافظة قنا؛ لتفقد عدد من مراكز الشباب، في نطاق المحافظة، في زيارة تستغرق يومين .

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام، ستتفقد خلالها عددًا من الهيئات الشبابية والأندية الرياضية بالمحافظتين .

وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة ستبدأ جولتها بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا، حيث يشهد اليوم الأول زيارة مركز شباب الكلاحين، ومركز شباب الأشراف، ومركز شباب قنا، فضلاً عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا، وعقد لقاء مع شباب المحافظة.

وأشار حسين إلى أن اللجنة ستستهل ثاني أيام الزيارة في محافظة قنا بزيارة مركز شباب الجبلاوي وأبو مناع ومركز شباب نجع حمادي ومركز شباب هو ومركز شباب العركي .

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستتفقد مراكز الشباب بمحافظة سوهاج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبل، وستلتقي محافظ سوهاج وستعقد لقاء مع شباب المحافظة، فضلاً عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج، فضلًا عن مركز شباب المدينة "الساحة الشعبية"، ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب أخميم .

ويضم وفد لجنة الشباب كلاً من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبد الفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب، إبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجنة.