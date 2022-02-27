القوى العاملة: تخريج دفعة جديدة على مهنة السباكة بالوحدة المتنقلة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تخريج دفعة جديدة من خريجي وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب على مهنة السباكة من قاطني قرية المنشية البحرية، وتم اختبارهم على المهنة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم.

وأشار مدير المديرية، إلى أن العربة المتنقلة تقام بها الدورات على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة المنزلية ، وكهرباء التركيبات وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن ذلك يتم جنبا إلى جنب بالتدريب على عدد ١٨ مهنة أخرى يتم التدريب عليها بمراكز التدريب الثابتة التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

ونقل ياسر سعيد مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى جميع المتدربين والمتدربات، حث فيها الشباب إلي المضي نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا حرصه على المتدربين اتقان حرفة تكون مصدر دخل له ولأسرته لضمان حياة كريمة لهم.

وقال سعيد، إن التدريب بالوحدة المتنقلة بالاسكندرية يتم من خلال الدورات التدريبية على مهن الخياطة والملابس الجاهزة، والسباكة، وذلك بقرية المنشية البحرية بعد النجاح الكبير الذي حققته الوحدة من التدريب الفعلي لأبناء وشباب قرية حوض 10 بمنطقة المنتزه ثالث.

حضر حفل التخرج محمود عطا تامر سعيد من العاملين بالإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، وايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية.