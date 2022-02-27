الجيزة: إزالة 25 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في 3 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

الصف

أزال مركز ومدينة الصف 5 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية وتعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة 8 قراريط، وتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منشأة القناطر

أزالة مركز ومدينة منشأة القناطر، 7 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية، بالإضافة إلى إزالة ٨ مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرى الرهاوي والاخصاص ووردان وأبو غالب والجلاتمة وذلك بمساحات تتراوح ما بين ٨٠ إلى ٢٥٠ م٢ وتمت الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

العياط

أزال مركز ومدينة العياط، جمالون على مساحة ١٠٠م٢ بقرية المساندة رصدته وحدة المتغيرات المكانية وفك شدة خشبية على مساحة ٣٠م٢ بقرية اللشت، بجانب إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على أرض زراعية في نطاق الوحدة المحلية بطهما وإزالة حالة تعد عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل.

وتابعت المحافظة: جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.