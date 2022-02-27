شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على تذكرة حضور مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد الكرة على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال يوم 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستعد شركة تذكرتى المسئولة عن طرح التذاكر الخاصة بالجماهير، لطرح التذاكر خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض الخطوات أمام الجماهير الراغبة فى الحضور والحصول على التذكرة الخاصة بالمباراة:



خطوات الحصول على تذكرة حضور مباراة مصر والسنغال

- الحصول على التطعيم أو اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- إدخال بيانات صحيحة لكل مشجع على موقع تذكرتى مثل" الاسم رباعى واسم الأم والرقم القومى ورقم الهاتف وصورة حديثة".

- يتم اختيار الحساب لكل مشجع "ترفيهى ورياضى" وليس ترفيهى فقط.

- يتم استخراج "ID" للمشجع فى حالة صحة الخطوات والبيانات، معه "كود خاص".

- يختار المشجع المباراة التى يرغب فى حضورها ويمكنه سداد سعر التذكرة الكترونيا من خلال الكود الخاص به.