شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن اليوم شهد اطلاق نتائج واحدة من أهم الدراسات المسحية لواحدة من أهم القضايا التى تواجه المرأة ذات الإعاقة فى وقتنا الحاضر وهى الدراسة الخاصة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة.

وتقدمت مرسى باسم المجلس القومى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التضامن المصرية بقيادة الوزيرة نيفين القباج.. والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بقيادة اللواء خيرت بركات ولفريق عمل البحث لما بذلوه من جهد فائق وما توصلوا اليه من نتائج غاية فى الاهمية، كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمهم الكامل لهذه الدراسة الهامة.

وشكرت الدكتورة هبة هجرس على طرح فكرة الدراسة وعلى التحرك والاهتمام على مدار أكثر من عام، مؤكدة انه دون جهود وخبرة الدكتورة هبه هجرس القيادة النسائية المحترفة الدارسة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لما خرجت الدراسة التى نطلقها اليوم للنور.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى قائلة:" إذا كنا نطمح فى تحقيق حياة أفضل لأى شريحة بالمجتمع فمن الضرورى أن نبحث عن المشاكل والتحديات التى تواجهها هذه الشريحة وندرسها بعمق حتى نقف على طرق معالجتهما "، مضيفة أن وجود البيانات الدقيقة الموثوق منها شرطًا أساسيًا لفهم طبيعة قضايا العنف ضد النساء والفتيات ذات الإعاقة ومدى انتشارها وذلك لصياغة سياسات عامة وتدخلات أكثر فاعلية وتشريعات حاسمة ووعى مجتمعى عام داعم.

وتابعت: فغياب الانتباه إلى قضية العنف ضد النساء ذوات الإعاقة من قبل الباحثين يسهم فى حجب الرؤية عن إيذائهن.. لذلك فان الاهتمام بهذه القضية فى أى دولة له اثار ايجابية واجتماعية كبيرة.

وقالت:" مصر الدولة التى تنادى باحترام حقوق الإنسان وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وافردت محور خاص بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة تطلق الان بحث كامل حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة".

كما أكدت رئيسة المجلس أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة بشكل عام وبفئات المرأة المهمشة بشكل خاص وعلى رأسها المرأة ذات الإعاقة

واستعرضت جهود مصر فى هذا الملف. كما استعرضت جهود المجلس فى هذا الملف، مؤكدة أن الدراسة تستهدف جمع وتحليل ونشر معلومات وافية تتعلق بالعنف الذى تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة توفر لصانعى السياسات والمخططين البيانات القائمة على الأدلة، مما يسهم فى تصميم وتنفيذ البرامج الفعالة التى تهدف إلى فهم ومعالجة ومنع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة بشكل صحيح.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التهنئة للدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لتوليها هذا المنصب الهام، قائلة: "سعادتنا بالغه أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تراسه سيدة، مما ينعكس بالإيجاب على خدمة قضية المرأة ذات الإعاقة ".

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم أسمى معانى الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى والداعم الأول للمرأة المصرية.. والنساء والفتيات ذوات الإعاقة على دعمه المتواصل للمرأة المصرية ووقوفه بقوه بجانب النساء والفتيات ذات الإعاقة.

ووجهت رسالة إلى كل سيدة وفتاة ذات إعاقة قائلة:" يعيشن فى ظل قيادة سياسية داعمة ومجلس قومى للمرأة بقيادات نسائية تقف خلفهن تنتصر لحقوقهن وتعزز بشدة حمايتهن من أى تصرف أو سلوك يعد عنفا.

وأكدت تطلعها نحو مزيد من التعاون مع شركاء النجاح والإنجاز ومزيد من الجهد والابحاث والدراسات المسحية الجادة التى تحسن وتمكن هذه الشريحة من العيش فى حياة أفضل.