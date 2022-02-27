شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى 3 مراكز بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 5 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية وتعديات علي اراضي املاك الدولة بمساحه 8 قراريط، وقد تمت إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بازاله 7 حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية بالاضافه الي ازالة 8 مخالفات بناء وتعديات علي الاراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقري الرهاوي والاخصاص ووردان وابو غالب والجلاتمة وذلك بمساحات تتراوح ما بين 80 الي 250 م٢ وقد تمت الازاله مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة جمالون على مساحة 100 متر بقرية المساندة رصدته وحده المتغيرات المكانية و فك شدة خشبية على مساحة 30 متر بقرية اللشت الي جانب إزالة اسوار مقامه بالمخالفة على أرض زراعية فى نطاق الوحدة المحلية بطهما وازالة حالة تعدى عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.