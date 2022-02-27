شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بكييف: تعليمات بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع دول مجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية فى كييف، إنه بالتنسيق بين السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى الدول المجاورة بولندا، المجر، سلوفاكيا، رومانيا وكذلك مع وزارة الخارجية الأوكرانية صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكرانى بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كافة الدول المجاورة.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.