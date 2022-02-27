شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمنع سير التوك توك بشارعى محمد أنور السادات وعز الدين عمر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر سير التوكتوك بشارع محمد أنور السادات وشارع عز الدين عمر، وذلك لتنفيذ الحظر بالضبط والتحفظ على مركبات التوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، مع استمرار الحملات على مدار الساعة، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر، رئيس حى الطالبية.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الشوارع المدرجة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، قامت مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية، بتنفيذ أعمال فرش طبقة الأساس بشارع عثمان محرم نطاق حي الطالبية والعمرانية، بطول 3 كم وعرض 25 مترا، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن سرعة انهاء مشروعات الرصف المدرجه بالخطة الاستثمارية للعام الحالى ومتابعة يومية لأعمال الرصف والتطوير، تم اليوم استكمال اعمال رصف وتطوير شارع الاعتماد ودهان البلدورات تركيب أغطية بالوعات الأمطار بالجزء الذى تم الانتهاء من رصفه بالشارع تحت اشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.