شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 7220 عمامة أزهرية للأئمة قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة العشرين والأخيرة من التوزيع الأول للعمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها 7220 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: "الشرقية - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - سوهاج - المنوفية - أسيوط - القليوبية - قنا - المنيا"، ليصل إجمالى ما تم توزيعه 41940 عمامة أزهرية حتى تاريخه، ليكون بذلك قد تم تسليم العمامة الأزهرية لجميع الأئمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار حرصها على توفير الزى الأزهرى كاملًا للأئمة، مناشدة المستحقين الذين تم نشر أسمائهم على موقعها الرسمى الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأربعاء المقبل وحتى السبت 26 مارس الجارى.