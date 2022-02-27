شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم ندوة عن دور المرأة فى مواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوى للمشروعات تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة ندوة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة التغيرات المناخية".

واستضافت الندوة الدكتور سها حسنى مدير إدارة الإرشاد بوزارة الموارد المائية والرى وأحمد فتحى رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، حيث تمت مناقشة ظاهرة التغيرات المناخية وخطورتها، والحلول العالمية المُقترحة للحد من هذه الظاهرة البيئية.

وتناولت آليات حث السيدات على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكذلك تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة إلى جانب عدم إلقاء زيوت الطعام فى مياه الصرف، حيث أُشِير إلى إمكانية قيام المنزل بعمل مشروع صغير لإعادة استخدام الزيوت فى تصنيع الصابون.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية المساهمة فى الإعداد ومساندة الوطن خلال استضافة المؤتمر العالمى 27 Cop والمقرر عقده فى شرم الشيخ العام الجارى والذى من خلاله سوف يتم مناقشة التغيير المناخى الذى يهدد المجتمعات العالمية وذلك بغية التوصل إلى اتفاق عالمى يؤكد الطريقة المثلى لخلق مجتمعات واقتصاد عالمى بانبعاث كربونى أقل.