شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ترسم كاهنا جديدا بإيبارشية بنسلفانيا وتوابعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط فرحة الآباء الكهنة والشعب، قام الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا بأمريكا، بسيامة المهندس الدياكون أبانوب فانا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم و القديس العظيم أنبا بيشوي- الينتاون بولاية بنسلڤانيا باسم القس أبانوب باسم القس أبانوب.

وتمت صلوات الرسامة أثناء القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- نوريستاون- بنسلڤانيا بحضور الآباء مجمع كهنة الإيبارشية وعدد كبير من الشعب.

ويسافر الأب الكاهن الجديد لقضاء فترة خلوة الأربعين يومًا بدير القديس العظيم أنبا بيشوي العامر بوادى النطرون.