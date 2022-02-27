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الكنيسة الأرثوذكسية ترسم كاهنا جديدا بإيبارشية بنسلفانيا وتوابعها

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القاهرة - سامية سيد - وسط فرحة الآباء الكهنة والشعب، قام الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا بأمريكا، بسيامة المهندس الدياكون أبانوب فانا كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم و القديس العظيم أنبا بيشوي- الينتاون بولاية بنسلڤانيا باسم القس أبانوب باسم القس أبانوب.  

 

وتمت صلوات الرسامة أثناء القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- نوريستاون- بنسلڤانيا بحضور الآباء مجمع كهنة  الإيبارشية وعدد كبير من الشعب.  

 

ويسافر الأب الكاهن الجديد لقضاء فترة خلوة الأربعين يومًا بدير القديس العظيم أنبا بيشوي العامر بوادى النطرون. 

 

 

 

 

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MO Nasa

MO Nasa

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