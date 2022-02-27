شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 طرق للحد من انتشار كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، ووفقا لمنشور وزارة الصحة والسكان فيمكن الحد من انتشار فيروس كورونا باتباع ما يلى:

1- الالتزام بارتداء الكمامة.

2- غسيل اليد باستمرار.

3- المحافظة على التباعد الاجتماعى بينك وبين الآخرين.

4- تناول الخضروات والفاكهة المقوية للمناعة.

5- تلقى لقاح كورونا والجرعات التنشيطية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



