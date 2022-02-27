شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 قساوسة و7 قمامصة بإيبارشية طما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، صباح اليوم، القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي بطما، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة 6 آباء كهنة جدد وهم:

الشماس أمجد ظريف باسم القس أبسخيرون للخدمة بكنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بساحل طما.

الشماس ريمون لطفي باسم القس ديسقوروس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو.

الشماس مينا مختار باسم القس مرقوريوس للخدمة بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا في طما.

الشماس مينا ماهر باسم القس إسطفانوس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ .

الشماس فام متى باسم القس يوساب للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا توماس السائح في قرية سليم.

الشماس مايكل ناجي باسم القس زيوس للخدمة بكنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف في طما.

كما رسم نيافته سبعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية وهم:

القمص أندراوس فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة.

القمص إرميا شوقي كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة.

القمص بيمن جرجس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري.

القمص باجوش زاخر كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد باجوش بقرية سلامون.

القمص تيموثاوس بخيت كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الهيشة.

القمص موسي كرم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو.

القمص أبادير عبد الملاك كاهن كنيسة الشهيد أبادير وإيرائي أخته بقرية مشطا.