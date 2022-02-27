شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لمرصد الأزهر يناقش تأثير تغير المناخ على اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر
وعن مخاطر تغير المناخ تابع المرصد أن الجانب الإنساني يعد الأكثر تأثرًا من تداعيات ذلك التغير، ونقصد هنا "أوضاع اللاجئين" ممن دفعتهم النزاعات المسلحة والحروب إلى الانتقال من أماكن استقرارهم إلى غيرها سواء داخل أوطانهم أو خارجها نضيف إليهم النازحين المتضررين من تغير المناخ بالفعل داخل أوطانهم خاصة في قارة إفريقيا، فالنزوح وتردي الظروف المعيشية سلاحان يضيقان الخناق على هؤلاء اللاجئين ويأكلان أجسادهم ببطئ.
الأمر الذي دفع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى تسليط الضوء على معاناة هؤلاء اللاجئين في ظل تغير المناخ الذي أثر سلبًا على أغلب دول العالم ومن بينها الدول المستضيفة لهم. وبحسب ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية مثل: هطول الأمطار بغزارة، والجفاف، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، والأعاصير الموسمية، تتسبب بالفعل في ترحيل أكثر من 20 مليون شخص إلى مناطق أخرى في بلدانهم سنويًا.
يذكر أنه بحلول نهاية عام 2020، تم تسجيل نحو 82.4 مليون امرأة وطفل ورجل خارج ديارهم بسبب الصراعات والعنف وانتهاكات الحقوق – وهو ضعف العدد المسجل قبل عقد من الزمان –، ووفق المفوضية فإنه يوجد 48 مليون شخص داخل حدود بلدانهم، إضافة إلى 26.4 مليون شخص في الخارج كلاجئين.
وقد عمد مرصد الأزهر في تقريره إلى تناول قصص إنسانية وقعت بالفعل للاجئين سوريين وروهينجا وصوماليين وأفغان؛ لبيان مدى المعاناة التي يمر بها هؤلاء اللاجئين خاصة مع مواجهة دول العالم لجائحة شرسة مثل "كوفيد-19" التي أنهكت الأنظمة الصحية والاقتصادية وزادت من أعباء اللاجئين المقيمين في مخيمات تفتقر إلى أبسط وسائل الحماية والرعاية الطبية.