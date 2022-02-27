شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 03 .