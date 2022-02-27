شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا تستضيف وزير التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية العليا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة .

بدأ اللقاء بمحاضرة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطرق من خلالها لمهام الوزارة فى نشر ثقافة التعليم فى مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة، فضلاً عن دعم جهود الدولة المتواصلة للإرتقاء بمنظومة البحث العلمى ومواكبة التطور التكنولوجى المستمر.

من جانبه ألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة قطاعات الدولة وتوعيتهم بمختلف التحديات التى تواجة الأمن القومى المصرى .

وأختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى وإلتقاط الصور التذكارية.