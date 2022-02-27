شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونحذر من تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة على معظم الانحاء .
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونحذر من تخفيف الملابس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة على معظم الانحاء .
التعليم تعلن ضوابط دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وفئات الطلاب
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع التخصصات الزراعي- التجاري- الفندقي- الصناعي.
النقل: انتهاء محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وتشغيلها تجريبيا قبل يونيو
تابعت وزارة النقل أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في ميناءى الدخيلة والمكس التى ستجعل ميناء الإسكندرية من أكبر موانئ البحر المتوسط، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للدولة بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات، مؤكدة أن مخطط التشغيل التجريبى لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو فى النصف الأول من العام الحالى على أن يتم التشغيل الكلى فى أكتوبر القادم.
سفارة مصر فى كييف تدشن جروب تليجرام لتوجيه تعليماتها للمصريين بأوكرانيا
دشنت السفارة المصرية في كييف، جروب جديد على تطبيق تليجرام، للتواصل مع أبناء الجالية المصرية، والذى سوف تستخدمه سفارة مصر في إرسال التعليمات والإرشادات للمصريين في أوكرانيا لتوجيه تحركاتهم من أجل الخروج بأمان إلى المناطق الحدودية والانتقال للدول المجاورة في طريق عودتهم إلى مصر.
شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
الوفد الروسى فى بيلاروسيا: ننتظر وفد أوكرانيا حتى الساعة 3 ظهر اليوم فقط
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة جوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط، وذلك وفق "روسيا اليوم".
تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية
تم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).
الصحة: 84.4% نسبة الشفاء من كورونا
فى مستشفيات العزل بالجمهورية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا 85.4% بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
الأمم المتحدة: أكثر من 160 ألف مدنى نزحوا منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا
قالت منظمة الأمم المتحدة، ان أكثر من 160 ألف مدنى نزحوا منذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل قناة "سكاى نيوز".
التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدبلومات الفنية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، مضيفة أنه يسمح للطالب الراسب فى مادة أو أكثر أن يؤدى الامتحان في العام التالي مباشــرة في مواد رسوبه فقط في الدور الأول على أن تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في مواد الرسوب مع الاحتفاظ بدرجاتـه في باقي المواد التي سـبق له النجاح فيها، ويعدل المجموع الكلى للدرجات طبقا لما حصل عليه فى جميع المواد ويطبق عليه ما يطبق على الطالب المنتظم بالنسبة للدور الثاني في نفس العام.
الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل لـ4450 كيلومتر وجارى تنفيذ 4290 آخرى
تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4290 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11454 كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 51 كيلومتر.
الأوقاف تحذر من المحتالين: لا مجال للوساطة فى مسابقة الأئمة والعمال
القوات الروسية تدخل وسط مدينة خاركيف الأوكرانية والقتال مستمر
أفادت مراسلة قناة العربية، أن القوات الروسية دخلت وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، والقتال مستمر هناك بين القوات الروسية والأوكرانية.
التعليم تشترط حضور الطالب 75% من التدريبات المهنية لدخول امتحان الدبلومات
اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الا تقل نسبة حضور الطالب الذى يرغب فى دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بغض النظر عن سبب الغياب، و85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية.
أوكرانيا ترفض العرض الروسى بإجراء محادثات فى بيلاروسيا
أعلنت أوكرانيا رفضها العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، وقال الرئيس الأوكرانى، إنه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".
محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012