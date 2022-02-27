أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونحذر من تخفيف الملابس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، مضيفة أنه يسمح للطالب الراسب فى مادة أو أكثر أن يؤدى الامتحان في العام التالي مباشــرة في مواد رسوبه فقط في الدور الأول على أن تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في مواد الرسوب مع الاحتفاظ بدرجاتـه في باقي المواد التي سـبق له النجاح فيها، ويعدل المجموع الكلى للدرجات طبقا لما حصل عليه فى جميع المواد ويطبق عليه ما يطبق على الطالب المنتظم بالنسبة للدور الثاني في نفس العام.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4290 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11454 كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 51 كيلومتر. أفادت مراسلة قناة العربية، أن القوات الروسية دخلت وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، والقتال مستمر هناك بين القوات الروسية والأوكرانية. اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الا تقل نسبة حضور الطالب الذى يرغب فى دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بغض النظر عن سبب الغياب، و85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية. أعلنت أوكرانيا رفضها العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، وقال الرئيس الأوكرانى، إنه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". أوكرانيا ترفض العرض الروسى بإجراء محادثات فى بيلاروسيا التعليم تشترط حضور الطالب 75% من التدريبات المهنية لدخول امتحان الدبلومات القوات الروسية تدخل وسط مدينة خاركيف الأوكرانية والقتال مستمر الأوقاف تحذر من المحتالين: لا مجال للوساطة فى مسابقة الأئمة والعمال الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل لـ4450 كيلومتر وجارى تنفيذ 4290 آخرى