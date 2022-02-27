شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحذر من زعم أفراد انتسابهم للقوى العاملة والاتصال بالعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ادعاء أفراد انتسابهم لوزارة القوى العاملة واتصالهم هاتفياً بالعمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم وأرقام الكروت الائتمانية الخاصة بهم، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي أفراد للتواصل هاتفياً مع العمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم أو أرقام الكروت الائتمانية الخاصة بهم.

وأوضحت أن هؤلاء الأفراد غير تابعين للوزارة نهائياً، وأن تلك المكالمات الهاتفية تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مُشددةً على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُشيرةً إلى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية تليفونياً لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.