شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 35 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا ، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف أسوان

2. عبد العزيز بن سليمان الدسري - المنشية

مديرية أوقاف المنيا

3. قاصد كريم – عزبة متري – سلاقوس - العدوة

4. الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص

5. الحمد – سلاقوس - العدوة

مديرية أوقاف المنوفية

6. أحمد سليمان الطوخي- عزبة الطوخي - تلا

7. سيدي عيسى – بهواش – مركز منوف

مديرية أوقاف قنا

8. النادي ( الشيخ عامر ) – الحميدات – بندر قنا

مديرية أوقاف الفيوم

9. الروضة – طامية

مديرية أوقاف بني سويف

10. القنديل الأخضر- بندر بني سويف

11. عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر

12. الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى

13. عمار بن ياسر – قله - اهناسيا

14. الصابرين – قلها - اهناسيا

15. الصحابة – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

16. قرية عاكف – العمرية – مركز دمنهور

17. الكدوه بالكريون – الكريون – كفر الدوار

18. الصحابة – الإمام الحسين – الدلنجات

19. عكاشة الكبير – حراره - حوش عيسى

مديرية أوقاف أسيوط

20. الرحمة – الدوير - صدفا

21. آل عبد العال – نجع سبع

مديرية أوقاف الجيزة

22. أبو داوود - كرداسة

مديرية أوقاف الإسكندرية

23. النور- حارس3 – عامرية 1

مديرية أوقاف دمياط

24. الرحمن الرحيم – سكن مصر – الحي الرابع – دمياط الجديدة

مديرية أوقاف الأقصر

25. سيدنا الإمام الحسين – نجع الشاعر – المدامود الشرقي – الزينية

مديرية أوقاف الوادي الجديد

26. التوبة – عين البحيرة – مركز الداخلة

27. التقوى – قرية ناصر – مركز الخارجة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. النور – المعوجة – سرس الليان

مديرية أوقاف البحيرة

2. العمري الوسطاني – ببيان – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – خزام - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

4. نجع الصعايدة القبلي – نزه المحزمين – جهينة

مديرية أوقاف أسيوط

5. الحسيني – عزبة جلال – مركز ديروط

6. رياض الصالحين – عزبة شلش – مركز ديروط

7. البهلولي – قرية الزاوية – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم

8. أبو صايم الشرقي - الشواشنة