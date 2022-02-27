شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 35 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا ، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف أسوان
2. عبد العزيز بن سليمان الدسري - المنشية
مديرية أوقاف المنيا
3. قاصد كريم – عزبة متري – سلاقوس - العدوة
4. الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص
5. الحمد – سلاقوس - العدوة
مديرية أوقاف المنوفية
6. أحمد سليمان الطوخي- عزبة الطوخي - تلا
7. سيدي عيسى – بهواش – مركز منوف
مديرية أوقاف قنا
8. النادي ( الشيخ عامر ) – الحميدات – بندر قنا
مديرية أوقاف الفيوم
9. الروضة – طامية
مديرية أوقاف بني سويف
10. القنديل الأخضر- بندر بني سويف
11. عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر
12. الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى
13. عمار بن ياسر – قله - اهناسيا
14. الصابرين – قلها - اهناسيا
15. الصحابة – بندر بني سويف
مديرية أوقاف البحيرة
16. قرية عاكف – العمرية – مركز دمنهور
17. الكدوه بالكريون – الكريون – كفر الدوار
18. الصحابة – الإمام الحسين – الدلنجات
19. عكاشة الكبير – حراره - حوش عيسى
مديرية أوقاف أسيوط
20. الرحمة – الدوير - صدفا
21. آل عبد العال – نجع سبع
مديرية أوقاف الجيزة
22. أبو داوود - كرداسة
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. النور- حارس3 – عامرية 1
مديرية أوقاف دمياط
24. الرحمن الرحيم – سكن مصر – الحي الرابع – دمياط الجديدة
مديرية أوقاف الأقصر
25. سيدنا الإمام الحسين – نجع الشاعر – المدامود الشرقي – الزينية
مديرية أوقاف الوادي الجديد
26. التوبة – عين البحيرة – مركز الداخلة
27. التقوى – قرية ناصر – مركز الخارجة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. النور – المعوجة – سرس الليان
مديرية أوقاف البحيرة
2. العمري الوسطاني – ببيان – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – خزام - قوص
مديرية أوقاف سوهاج
4. نجع الصعايدة القبلي – نزه المحزمين – جهينة
مديرية أوقاف أسيوط
5. الحسيني – عزبة جلال – مركز ديروط
6. رياض الصالحين – عزبة شلش – مركز ديروط
7. البهلولي – قرية الزاوية – مركز أسيوط
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو صايم الشرقي - الشواشنة