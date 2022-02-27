نقيب أطباء القاهرة تطالب بمنع "التطبيب عن بعد" لحين إصدار القانون​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالبت الدكتورة شيرين غلاب، نقيب أطباء القاهرة، بعدم ممارسة "التطبيب عن بعد" في الوقت الراهن؛ لحين إصدار مشروع القانون الذي تعكف وزارة الصحة على إعداده بشأن هذا الأمر.

وقال غلاب إنه "ممنوع على أي طبيب يستخدم التشخيص عن بعد حالياً بدون إصدار القانون، لأن هناك الكثير من القضايا ضد الأطباء بسبب التشخيص على تطبيق واتسآب على سبيل المثال".

جاء ذلك خلال مداخلتها بمؤتمر نقابة الأطباء الأول عن "التطبيب عن بعد"، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

ورغم ذلك شددت "غلاب" على أهمية التطبيب عن بعد، مؤكدة أنها استخدامته لمدة عام كامل مع والدتها، مضيفة: "هذا الأمر مهم للغاية مع كبار السن على وجه التحديد، خاصة أن هناك صعوبة في نقل هؤلاء المرضى كل يوم للأطباء".

ولفتت إلى وجود عدد من التحديات بشأن التطبيب عن بعد، على سبيل المثال ضعف شبكة الاتصالات التي إحدى العقبات في التنفيذ.