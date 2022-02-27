وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صحة ما تردد بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا جراء القصف الروسي.

وقالت نبيلة مركم، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد: أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت وزيرة الهجرة: الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمدلله" على قيد الحياة.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، داعية الله أن يحفظ جميع الطلاب المصريين والعرب.

وتواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج تواصلها المستمر مع الطلاب المصريين المتواجدين بأوكرانيا لمتابعة تطورات الوضع بالنسبة للقصف الروسي على أوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا تتعرض لهجوم من قبل الجيش الروسي بداية من صباح يوم الخميس الماضي، ومازال القصف والهجوم الروسي مستمرا حتى الآن.