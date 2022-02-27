ضبط مسجل زعم قدرته إلحاق الخريجين بالكليات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ، من خلال ادعائه بأن لديه العديد من العلاقات بالمسئولين بالجهات الحكومية وقدرته على إلحاق (نجل شقيق الشاكي) بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.