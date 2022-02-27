ضبط 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17747 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2805 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و114 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة شروط التراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .