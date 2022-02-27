"كان انطوائي".. النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شاب مشنوقا بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأوسيم، بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب وفاة شاب عثر على جثته مشنوقا داخل غرفته بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، ومعرفة تفاصيلها.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل والذين أكدوا أنه يقيم بمفرده في شقة تعلو شقة العائلة ولا يتحدث إلى أحد وأنه شخصية انطوائية ونفوا وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل غرفة شقته بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم إلي محل البلاغ

وبالفحص تبين العثور على جثة "كريم ع ا" 17 سنة، مشنوق ومدلي بحبل مربوط بجنش المروحة داخل غرفة نوم بالشقة محل سكنه.

وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقاً وأفادوا بأنه انطوائي ويقيم بمفرده داخل الشقة التي تعلو سكن عائلته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق