ضبط بـ36 كيلو بانجو.. النيابة تأمر بحبس "ديلر" الصف 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالصف، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة الصف، في محافظة الجيزة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف، تفيد باتجار شخص في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية أشرف عليها العميد أحمد خلف، رئيس قطاع الجنوب، من ضبط المتهم وبحيازته 36 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر، وبندقية خرطوش، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف المتهم أمام اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة النارية للترويج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.