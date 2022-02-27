بتعاملات 7 ملايين جنيه.. القبض على موظف بريد لاتهامه بإهدار المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف بريد، لاتهامه بإهدار المال العام، بمحافظة جنوب سيناء.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام ( موظف بمكتب بريد بمحافظة جنوب سيناء) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله المشار إليها في ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية تتسم بالضخامة على حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصي لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفيدين الحقيقين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات مما يعد عملاً من أعمال البنوك وبالمخالفة للقانون.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام حوالي (7.000.000 سبعة ملايين جنيه) فضلاً عن تربحه من أعمال وظيفته وإهداره للمال العام بما قيمته (مليون ومائتي ألف جنيه) والتي تمثل قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.