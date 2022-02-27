الداخلية: ضبط مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية بكفرالشيخ، لحيازتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط عنصر إجرامي (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ) وبحوزته (فرد محلى وطلقة من ذات العيار –كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي- هاتف محمول).

عنصر إجرامي (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قلين) وبحوزته (فرد محلى وطلقتان من ذات العيار –كمية من مخدر الحشيش –مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.