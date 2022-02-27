الداخلية تضبط 76 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية في البحيرة والإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن "البحيرة- الإسماعيلية".

أسفرت الجهود عن ضبط (3 مصانع، مخزن) بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها، و بلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة (288,8 طن كبريت زراعي ومبيدات آفات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول - 27,5 طن منتج نهائي لأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق - 65 طن مواد خام بدون بيانات ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة - 11 طن مواد خام عبارة عن مخلفات وخام بلاستيك بدون بيانات ومنتج نهائي لأدوات بلاستيكية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.