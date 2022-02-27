سقوط سيدة بحوزتها 3.5 كيلو شادو وسلاح ناري في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة، لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتها سلاح ناري، بالقليوبية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذة من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بمسكنها.. وبحوزتها ( 3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية من المواد المخدرة "بودر، هيروين ، أقراص مُخدرة"- فرد محلى – مبلغ مالي- هاتف محمول ).

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطها والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.