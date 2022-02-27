الداخلية تبدأ تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية بـ5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء الفعلي لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/2/2022 بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح" على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وتم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة الكترونياً بالكامل "بدون أوراق – دفع إلكتروني".

وأكدت الداخلية في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء استكمالاً لإجراءات التيسير على المواطنين فقد تم إستحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وإنتقال السيارات إلى "الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية .....".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك استمراراً لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي الداخلية والتخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتي تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير – استخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكتروني – فحص فني آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكي – النقل الخفيف حتى 1,5 طن) .