"أخدوا منا الإيراد".. كشف حيلة موظفين لسرقة 216 ألف جنيه بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لغز تعرض مندوب تحصيل شركة للاعتداء على يد 4 مجهولين، وسرقة حقيبة منه تحتوي على 216 ألف جنيه أثناء سيره بمنطقة قرية كفر حكيم بكرداسة.

كان قسم شرطة كرداسة، تلقت بلاغًا من عاملين بشركة توريد مواد غذائية (سائق ومندوب تحصيل) أنهما حال سيرهما بقرية كفر حكيم بكرداسة، اعترضهم 4 أشخاص يستقلون 2 دراجة نارية، وأشهر أحدهم فرد خرطوش، وهددوهم وتعدوا بالضرب على مندوب التحصيل واستولوا منهم على مبلغ 216 ألف جنيه إيراد تحصيل.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة السائق (المبلغ)، وموظف أخر بذات الشركة، و4 أخرين تربطهم علاقات قرابة وصداقة بالمتهمين.

بمواجهته، اعترف السائق والموظف أنهم اتفقا على سرقة الإيراد بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأرشدوا عن المبالغ المالية والسلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.