شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع الأوكرانى: روسيا فقدت حتى الآن 4 آلاف و300 جندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الدفاع الأوكرانى، إن روسيا فقدت حتى الآن 4300 جندى، متابعا: "روسيا فقدت أكثر من 146 دبابة حتى الآن"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم الأحد يومها الرابع على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأقرت الحكومة الأوكرانية، الأحد، بأن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، في أحدث تطورات الغزو الذي بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسي أنه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.