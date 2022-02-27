شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأحد 27 فبراير والاثنين 28 فبراير:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- الثلاثاء 1 مارس والأربعاء 2 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 3 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الجمعة 4 مارس :

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد