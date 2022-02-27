شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- الأحد 27 فبراير والاثنين 28 فبراير:
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
- الثلاثاء 1 مارس والأربعاء 2 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- الخميس 3 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- الجمعة 4 مارس :
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد