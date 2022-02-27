شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).

واستكمالاً لإجراءات التيسير على المواطنين فقد تم إستحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لإتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وإنتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ).

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك استمراراً لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الإستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الداخلية والتخطيط لإستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (إستخراج رخص التسيير – إستخراج رخص القيادة – إستخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1,5 طن) .