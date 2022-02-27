شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتهاء محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وتشغيلها تجريبيا قبل يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في ميناءى الدخيلة والمكس التى ستجعل ميناء الإسكندرية من أكبر موانئ البحر المتوسط، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للدولة بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات، مؤكدة أن مخطط التشغيل التجريبى لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو فى النصف الأول من العام الحالى على أن يتم التشغيل الكلى فى أكتوبر القادم.

واجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية رؤساء الهيئات المساهمة للشركة بمقر الشركة بميناء الإسكندرية، لاستعراض الموقف التنفيذى لأعمال البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر والذى أوضح خلاله الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية (الأرصفة والساحات) قبل الموعد المخطط لها بشهرين.

كما استعرض الاجتماع موقف أعمال المرافق والمبانى الإدارية والخدمية و التعاقدات التى أجرتها الشركة الخاصة بالمعدات و الأنظمة الإلكترونية وأماكن استقبالها وتوقيتات توريدها لتتوافق مع مخطط التشغيل ، موضحا انه جارى التنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية فى إمداد المحطة بالتغذية الكهربية والمياه والصرف والاتصالات ويتم التنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن توريد وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى للكشف عن الصادرات و الواردات داخل المحطة .

كما استعرض الاجتماع التنسيق الجاري مع مجموعة CMA CGMالفرنسية المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والتي وقعت معها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل المحطة، مشيراً الى مشاركة الشركة حاليآ في ثلاث مشروعات جديدة هي محطه متعددة الاغراض بميناء سفاجا ومحطة متعددة الأغراض بميناء السخنة ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.