شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة للمندوبين الجدد: التزموا بالتقاليد القضائية وابتعدوا عن الشبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المندوبون المساعدون الجـدد بمجلـس الدولة المعينـون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 – 66 لسنة ٢٠٢٢ اليمين القانونية أمام المستشار/محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار طـه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علـوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة، ونبـه إلـي ضـرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه طبقاً لما ورد في مدونة التقاليد القضائية المسلمة لكل منهم، والنأي عن الشبهات.

وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق ۲۷ فبراير لأداء القسم للمعينـين مـن دفعـات ٢٠١٦ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸، وعددهم (۱۷۳) قاضياً.

يذكر أن مجلس الدولة ، حرص على اتخـاذ كافـة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وبخاصة تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيداً قبل حضور السادة المندوبين المساعدين الجدد ومراعاة التباعد المكـاني ، وأكد على المصافحة اليدوية.