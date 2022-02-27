شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد 4 نصائح هامة للوقاية من الاعتلال الكلوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح هامة للوقاية من الاعتلال الكلوى، وتضمنت هذة النصائح الحرص علي التغذية الصحية السليمة والمحافظة علي الوزن المثالى مع ضبط مستوى السكر والضغط، بالإضافة إلى البعد عن الاستخدام المفرط للمسكنات مع استشارة الطبيب .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن فحص مليون و500 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وأشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).

وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".