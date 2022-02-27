شكرا لقرائتكم خبر عن التعبئة والإحصاء: نجرى حاليا أول مسح قومى متخصص للأشخاص ذوى الإعاقة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المرأة المصرية هى عماد المجتمع المصرى والدولة لن تنسى دورها، لافتا إلى أن هناك شراكة دائمة مع المجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بعمل المسح والأبحاث التى تخدم المرأة المصرية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال فعاليات احتفالية إطلاق نتائج "بحث العنف ضد المرأة ذات الإعاقة"، أن هناك التزاما وطنيا متزايدا لعدم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهو ما أقره الدستور والقانون .

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يقوم حاليا بالمسح القومى لذوى الإعاقة فى مصر وهو أول مسح قومى متخصص للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر 2022 ، ويستهدف إنشاء قاعدة بيانات والخروج ببيانات خاصة باحتياجات الأشخاص ذوى الاعاقة والعمل على دمجهم فى المجتمع فى مختلف النواحى الاجتماعية والاقتصادية .

وتابع أن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات تؤدى لسياسات مرسومة بدقة وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون إحصائيات وبيانات تم إعدادها بدقة عالية .

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه انطلاقا من أهداف الجهاز قام الجهاز بالتعاون مع المجلس والتضامن الاجتماعى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ دراسة ميدانية عن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ، لافتا إلى أن هذه الدراسة فريدة من نوعها حول أشكال العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المسح شمل النساء الفقيرات من عمر 18 عاما فأكثر بجميع المحافظات ، وشكل المسح 6 آلاف امرأة على مستوى المحافظات .