شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشهد إطلاق فعاليات "نتائج بحث العنف ضد المرأة ذات الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، منذ قليل، فعاليات احتفالية إطلاق نتائج "بحث العنف ضد المرأة ذات الاعاقة".

يأتى ذلك بمشاركة وحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، والدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يشارك فى الاحتفالية ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يعرض البحث للمرة الأولى نتائج تمس حياة كل المصريات ذات الاعاقة وتمثل أهمية قصوى لهن وتسلط الضوء على أسباب المشكلات محل الدراسة وطرق وضع الحلول لها .