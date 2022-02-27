شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تستقبل بعثة نمساوية للترتيب لمحاكاة على سطح المريخ من صحراء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى سفير النمسا جورج شتيلفريد والوفد المرافق له من البعثة النمساوية، وذلك بالتنسيق مع منتدى الفضاء النمساوي، الذى قام بدوره بتوجيه دعوة لمصر من خلال سفارة مصر فى فيينا، بغرض استضافة احد بقاع صحراء مصر لمحاكاة مهمة فضائية على سطح المريخ لتشابه تضاريس وجيولوجيا الصحراء المصرية فى بعض اماكنها مع تضاريس وجيولوجيا وتربة سطح كوكب المريخ، حيث يتم استضافة أحد المهام العلمية لاستكشاف الفضاء، بسبب ملائمة بيئة مصر الصحراوية والمشابهة لحد كبير للمريخ والقمر.

وقالت وكالة الفضاء فى بيان لها، أنه تم توجيه الدعوة لوكالة الفضاء المصرية من قبل وزارة الخارجية المصرية، وتمت الاستجابة سريعا عن طريق التنسيق مع منتدى شباب الفضاء النمساوي.

وأعرب القوصى عن سعادته بالحضور من قبل هيئات ومؤسسات الدولة لمناقشة الإعداد لمحاكاة المهمة الفضائية لاستكشاف الفضاء فى بيئة مصر الصحراوية، ومشاركة ممثلى (وزارة الخارجية المصرية، ووزارة التعليم العالي، هيئة الاستشعار عن بعد، ووزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأثار، والأرصاد الجوية ممثلة فى وزارة الطيران المدني) إلى جانب بعض الجهات المساعدة بغرض الترتيبات اللوجيسيتية لهذا الموضوع.

وتناول اللقاء الترتيبات المتوقعة والمطلوبة لإنهاء هذه المهمة فى مصر، والتى سوف تتم فى منتصف العام القادم 2023.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد لورشة عمل فى جامعة هارتفورشيلد البريطانية بالعاصمة الادارية، حيث قام خبراء منتدى الفضاء النمساوى بعمل محاضرة توعوية للطلبة وأساتذة الجامعة لمناقشة أهمية هذا الحدث، وكيفية الاستفادة من محاكاة المهام الفضائية فى إعداد رواد الفضاء على مستوى العالم.